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Российское издание журнала Forbes

Forbes представил список самых влиятельных россиян

© Sputnik
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Российское издание журнала Forbes представило рейтинг, в который вошли бизнесмены, топ-менеджеры, и силовики.

СУХУМ, 30 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин возглавил рейтинг, как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes, сообщает портал "360tv".

Второе и третье место заняли председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Замыкают пятерку главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

В топ-10 составители рейтинга включили гендиректора "Сургутнефтегаза" Владимира Богданова, главу Центробанка Эльвиру Набиуллину, директора ФСБ Александра Бортникова, генерального директора РЖД Олега Белозерова и президента "Лукойла" Вагита Алекперова.



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