Forbes представил список самых влиятельных россиян

СУХУМ, 30 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин возглавил рейтинг, как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes, сообщает портал "360tv".
Второе и третье место заняли председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Замыкают пятерку главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин и премьер-министр Дмитрий Медведев.
В топ-10 составители рейтинга включили гендиректора "Сургутнефтегаза" Владимира Богданова, главу Центробанка Эльвиру Набиуллину, директора ФСБ Александра Бортникова, генерального директора РЖД Олега Белозерова и президента "Лукойла" Вагита Алекперова.