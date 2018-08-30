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Сочи: вид с яхты на Морской вокзал

Тысячи жителей Сочи остались без воды из-за аварии

© Sputnik .
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Аварийная ситуация возникла из-за проблем с насосами на водозаборных сооружениях на реке Сочи.

СУХУМ, 30 авг — Sputnik. Около десяти тысяч жителей Сочи остались без воды из-за аварийной ситуации на водозаборных сооружениях, сообщает Кубань24.

Пресс-служба городского МУП "Водоканала" уточнила, что аварийная ситуация возникла из-за проблем с насосами на водозаборных сооружениях на реке Сочи.

"В связи этим произведено отключение водоснабжения абонентов около 40 улиц в микрорайонах Донской, Пасечной, Мамайки и Виноградной. В целом без воды остались порядка 10 тысяч человек. Организован подвоз воды, в первую очередь к социально значимым объектам", — говорится в сообщении.

Восстановительные работы продлятся несколько часов.



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