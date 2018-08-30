МИД Сирии обвинил "Белые каски" в похищении детей для инсценировки химатаки

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* готовит провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химоружия против мирного населения в Идлибе.

СУХУМ, 30 авг — Sputnik. Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что Белые каски" похитили 44 ребенка, чтобы использовать их в инсценировке химатаки, сообщает РИА Новости. © AFP 2018/ Omar Haj Kadour "Белые каски" привезли отравляющие вещества боевикам в Сирии

"За созданием такой псевдоорганизации, как "Белые каски", стоят британские спецслужбы, они их спонсируют, они ими руководят По нашим данным, они недавно похитили 44 ребенка в зоне Идлиба для реализации этой постановки с химическим оружием", — сказал он.

Политик также подчеркнул, что за организацией сфабрикованных ранее сценариев использования химического оружия тоже стояли западные спецслужбы.

Сейчас, по мнению Муаллема, США пытаются устроить в Идлибе ту же провокацию, что ранее в других провинциях, и делается это для защиты боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра"*. Дамаск продолжит борьбу с терроризмом, резюмировал глава сирийского МИД.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* готовит провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химоружия против мирного населения в Идлибе. По словам генерала, "ряженые спасатели "Белых касок" собираются после соответствующей инсценировки снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.

*Террористическая организация, запрещенная в России.