На "Союзе" произошла утечка воздуха и появилась микротрещина

СУХУМ, 31 авг — Sputnik. Специальная комиссия, которая должна рассмотреть инцидент, случившийся в космосе, связанный с утечкой кислорода и появлением микротрещины на космическом корабле "Союз МС-09", рассматривает различные версии ее возникновения.

Однако, как сообщил источник в ракетно-космической отрасли, в приоритете находится внешнее воздействие, отмечает РИА Новости.

"Специальная комиссия разбирается, изучает, в первую очередь, фото и видеоматериалы, сделанные экипажем на борту станции. Пока до конца не понятно, был это микрометеорит, космический мусор или какой-то производственный брак. Рассматриваются все версии. Комиссия разберется", — рассказал источник.

По его словам, при испытаниях на герметичность корабля на Земле и в течение двух месяцев его пребывания на орбите никаких проблем с герметичностью выявлено не было.

"В этой связи приоритетными все же считаются версии о внешнем воздействии на обшивку корабля", — сказал собеседник.

Он отметил, что на низкой околоземной орбите скорость полета составляет 8 км/с, поэтому даже небольшой предмет имеет большую пробивную силу. "Это можно сравнить с пулей", — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что из специалистов госкорпорации "Роскосмос", Ракетно-космической корпорации "Энергия" (производит корабли "Союз") и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш сформирована специальная комиссия по изучению сложившейся нештатной ситуации.

В ночь на четверг на МКС была обнаружена утечка воздуха. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил микротрещину в космическом корабле "Союз МС-09". Она расположена в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю. Вечером российские космонавты заделали отверстие специальным герметиком.

Как сообщил ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который присутствовал в Центре управления полетами в ночь на четверг, а затем и вечером того же дня, специалисты полагают, что причиной микротрещины стало попадание микрометеорита.