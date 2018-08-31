16:21 31 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.04
  • EUR79.50
Поиск
Союз МС-09

На "Союзе" произошла утечка воздуха и появилась микротрещина

© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Новости
Получить короткую ссылку
27 0 0

Спецкомиссия считает внешнее воздействие главной версией появления микротрещины на "Союзе".

СУХУМ, 31 авг — Sputnik. Специальная комиссия, которая должна рассмотреть инцидент, случившийся в космосе, связанный с утечкой кислорода и появлением микротрещины на космическом корабле "Союз МС-09", рассматривает различные версии ее возникновения.

Архивное фото космического грузового корабля
© NASA .
Космический туризм: названа стоимость билета в космос

Однако, как сообщил источник в ракетно-космической отрасли, в приоритете находится внешнее воздействие, отмечает РИА Новости.

"Специальная комиссия разбирается, изучает, в первую очередь, фото и видеоматериалы, сделанные экипажем на борту станции. Пока до конца не понятно, был это микрометеорит, космический мусор или какой-то производственный брак. Рассматриваются все версии. Комиссия разберется", — рассказал источник.

По его словам, при испытаниях на герметичность корабля на Земле и в течение двух месяцев его пребывания на орбите никаких проблем с герметичностью выявлено не было.

"В этой связи приоритетными все же считаются версии о внешнем воздействии на обшивку корабля", — сказал собеседник.

Он отметил, что на низкой околоземной орбите скорость полета составляет 8 км/с, поэтому даже небольшой предмет имеет большую пробивную силу. "Это можно сравнить с пулей", — сказал собеседник.

Космос
CC0
Все выше и выше: космос может стать местом начала третье мировой войны

Ранее сообщалось, что из специалистов госкорпорации "Роскосмос", Ракетно-космической корпорации "Энергия" (производит корабли "Союз") и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш сформирована специальная комиссия по изучению сложившейся нештатной ситуации.

В ночь на четверг на МКС была обнаружена утечка воздуха. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил микротрещину в космическом корабле "Союз МС-09". Она расположена в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю. Вечером российские космонавты заделали отверстие специальным герметиком.

Как сообщил ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который присутствовал в Центре управления полетами в ночь на четверг, а затем и вечером того же дня, специалисты полагают, что причиной микротрещины стало попадание микрометеорита.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Контрольная работа в школе
    Опять двойка?

    Зарплата педагогов в Латвии будет зависеть от результатов учеников на экзаменах: за неуспеваемость школам сократят госфинансирование.

  • Строительство Белорусской АЭС в Островце
    Спокойствие, только спокойствие!

    Еврокомиссар от Литвы заявил, что Беларусь может построить атомную электростанцию, соответствующую всем стандартам безопасности.

  • Амброзия
    Опасный сорняк

    В Молдове в последние годы активно распространяется амброзия. Это растение угрожает как здоровью человека, так и сельскохозяйственным культурам.

  • Учения ПВО, архивное фото
    Чистое небо

    Подразделения ПВО в ходе учений прикрыли 201 российскую военную базу в Таджикистане от поражения крылатыми ракетами и беспилотниками.

  • Кошелек с деньгами
    Мои года – мое богатство

    В Узбекистане полтора десятка жителей республики в возрасте старше 100 лет получили денежные вознаграждения от президента.

  • Здание эстонского парламента в Таллинне
    Льгот нет!

    Власти Таллинна не разрешили депутатам парламента Эстонии бесплатно парковаться в Старом городе в зоне платной парковки.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Красавицы в розовом на красной дорожке: открытие 75-го Венецианского кинофестиваля
Совместные учения стран ШОС Мирная миссия 2018
Кадры масштабных учений стран ШОС "Мирная миссия 2018"
Процент женщин в населении различных стран
Кого больше: сколько женщин в населении разных стран

Соцсети

Sputnikabkhazia