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Эскадрилья самолетов ЮВО нанесла удар по условному противнику на черноморском побережье

© Sputnik . Евгений Биятов
Новости
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Согласно приказу командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, командование общевойсковых объединений ЮВО проводит двусторонние ротные тактические учения в период с 15 августа по 20 сентября.

СУХУМ, 31 авг — Sputnik. Высадка морского десанта условного противника на черноморское побережье была предотвращена силами двадцати самолетов Южного военного округа, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО полковника Вадима Астафьева.

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"Более двадцати самолетов оперативно-тактической и штурмовой авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа было задействовано в нанесении ракетно-бомбового удара по надводным целям условного противника на морских и авиационных полигонах в акватории и на побережье Черного моря", — сказал он.

Астафьев подчеркнул, что истребители Су-30, Су-27СМ и бомбардировщики Су-25 отработали учебно-боевые задачи в интересах мотострелковых и танковых подразделений в рамках плановых ротных тактических учений общевойсковых объединений ЮВО, а также российской военной базы в Абхазии.

"Бомбометание и ракетные пуски выполнялись как имитационно, так и с боевым применением. В ходе учебно-боевых полетов авиация ЮВО отработала противодействие высадки значительных сил морского десанта условного противника", — сообщил начальник пресс-службы.

Разведчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии во время тактико-специальных учений по ликвидации диверсионных групп противника, скрывающихся в горных массивах.
© Фото : пресс-служба ЮВО
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Действуя в единой системе разведывательно-ударных контуров, координацию боевых ударов обеспечили передовые авиационные наводчики, входящие в состав полевых командных пунктов общевойсковых подразделений.  А точность наведения авиационного удара на цель гарантировало грамотное использование комплексов разведки, управления и связи КРУС "Стрелец-ВР". 

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"В соответствии с требованием командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова практика управления авиационными силами сегодня внедрена в систему боевой подготовки всех командиров рот мотострелковых и танковых частей округа", — заявил Астафьев.

Теги:
армия, учения, Россия


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