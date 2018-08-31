Эскадрилья самолетов ЮВО нанесла удар по условному противнику на черноморском побережье

Согласно приказу командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, командование общевойсковых объединений ЮВО проводит двусторонние ротные тактические учения в период с 15 августа по 20 сентября.

СУХУМ, 31 авг — Sputnik. Высадка морского десанта условного противника на черноморское побережье была предотвращена силами двадцати самолетов Южного военного округа, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО полковника Вадима Астафьева.

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"Более двадцати самолетов оперативно-тактической и штурмовой авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа было задействовано в нанесении ракетно-бомбового удара по надводным целям условного противника на морских и авиационных полигонах в акватории и на побережье Черного моря", — сказал он.

Астафьев подчеркнул, что истребители Су-30, Су-27СМ и бомбардировщики Су-25 отработали учебно-боевые задачи в интересах мотострелковых и танковых подразделений в рамках плановых ротных тактических учений общевойсковых объединений ЮВО, а также российской военной базы в Абхазии.

"Бомбометание и ракетные пуски выполнялись как имитационно, так и с боевым применением. В ходе учебно-боевых полетов авиация ЮВО отработала противодействие высадки значительных сил морского десанта условного противника", — сообщил начальник пресс-службы.

© Фото : пресс-служба ЮВО Подняты по тревоге: российские военные в Абхазии провели тактические учения

Действуя в единой системе разведывательно-ударных контуров, координацию боевых ударов обеспечили передовые авиационные наводчики, входящие в состав полевых командных пунктов общевойсковых подразделений. А точность наведения авиационного удара на цель гарантировало грамотное использование комплексов разведки, управления и связи КРУС "Стрелец-ВР".

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"В соответствии с требованием командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова практика управления авиационными силами сегодня внедрена в систему боевой подготовки всех командиров рот мотострелковых и танковых частей округа", — заявил Астафьев.