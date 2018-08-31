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Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского

В ООН следят за процессом Вышинского

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Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (79)
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Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинский обвиняют в госизмене.

СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека следит за процессом руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, который был арестован на Украине по обвинению в госизмене, заявила РИА Новости представитель офиса УВПКЧ ООН Полина Левина.

"УВКПЧ ООН активно следит за делом (Вышинского) через мониторинговую миссию по правам человека на Украине. Наши коллеги посещали господина Вышинского дважды, последний раз 15 августа, и находятся в контакте с его адвокатом, чтобы следить за продвижением юридического процесса по данному делу", — сообщила она.

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Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене из-за журналистских публикаций. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал. В июле арест Вышинского был продлен до 8 сентября.

В пятницу, 24 августа, исполнилось 100 дней, как Вышинский находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении "РИА Новости Украина" как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

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Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".

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Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (79)


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