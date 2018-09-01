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Илон Маск. Архивное фото.

Маска пытались сместить с должности главы Tesla

© AFP 2018 / ERIC PIERMONT
Новости
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В первой половине августа Tesla опубликовала данные о рекордных убытках в 717,5 миллиона долларов во втором квартале 2018 года. В первом квартале этот показатель остановился на отметке 710 миллионов.

СУХУМ, 31 авг — Sputnik.  Из документов Комиссии по ценным бумагам и биржам США стало известно, что попытка представителей  инвестиционной компании BlackRock сместить Илона Маска с поста председателя совета директоров компании Tesla не увенчалась успехом, передает РИА Новости со ссылкой на издание U.S. News & World Report.

Tesla
© AFP 2018 / WANG Zhao
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Предложение заменить Маска на независимого директора,озвученное BlackRock на совете акционеров Tesla в июне не нашло поддержки и не набрало достаточно голосов. Основной мотивацией BlackRock было регулярное отставание от планов реализации выпуска автомобилей Model 3. Предложение о замене Маска было озвучено еще до того, как он выступил с идеей сделать компанию частной,выкупив большую часть акции.

"Подход BlackRock к управлению инвестициями определяется фидуциарными обязанностями в отношении наших клиентов", — подчеркнул представитель инвестиционной компании.

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Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей Tesla по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автокомпаниям, в частности Toyota и Daimler.

Теги:
высокие технологии, электрокар, Элон Маск, США


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