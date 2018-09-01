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Самолет Boeing 737-800 авиакомпаниии Utair, рейса Москва - Сочи

СК России изымает документы в аэропортах "Сочи" и "Внуково"

© REUTERS / Stringer
Новости
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Следователи изучают ряд версий произошедшего, в том числе ошибку пилота, техническую неисправность воздушного судна, неблагоприятные погодные условия, ошибки в работе наземных служб и другие.

СУХУМ, 1 сен — Sputnik. Следственный комитет России сообщил, что производится выемка документации в аэропортах "Сочи" и "Внуково", а также в авиакомпании Utair в связи с аварийной посадкой самолета в Сочи, передает РИА Новости.

Вид на Олимпийский парк Сочи.
© Sputnik . Александр Вильф
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"В рамках уголовного дела по факту аварийной посадки самолета в Сочи назначен ряд судебных экспертиз. Следователи осуществляют выемку необходимой документации в аэропортах "Сочи", "Внуково" и в авиакомпании Utair", — сказано в сообщении СК в мессенджере WhatsApp.

Руководителем Южного СУ на транспорте СК РФ Максимом Ткаченко на месте аварийной посадки организован тщательный осмотр самолета и прилегающей территории аэропорта Сочи, говорится на сайте ведомства.

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В срочном порядке были допрошены пилоты, работники аэропорта и наземных служб, а также потерпевшие.

Теги:
авария, самолет, аварийная посадка, Россия


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