Путин назвал самые востребованные профессии будущего

Во время беседы с победителями международных олимпиад в образовательном центре "Сириус" президента спросили, какие профессии будут наиболее востребованы в дальнейшем.

СУХУМ, 2 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что самая большая востребованность ждет в будущем высокотехнологичные профессии, сообщает РИА Новости. © Sputnik Томас Тхайцук Стоит ли слушать родителей при выборе специальности в вузе: мысли колумниста

По его словам, "это и индустрия больших чисел, их обработка, искусственный интеллект, робототехника, беспилотные летательные, подводные, наземные и какие угодно беспилотные аппараты, это генетика и все, что с ней связано, биология, сельское хозяйство".

Путин отметил, что сказанное им не означает, что юристы и экономисты не будут востребованы.

"Повторю: нужно понять, сколько нужно на рынке труда таких специалистов. А если мы готовим специалистов только потому, что кто-то считает, что легче стать юристом или экономистом и гораздо сложнее стать хорошим математиком, то это неправильный ориентир", — подчеркнул президент.

Как отметил российский лидер, границы между различными отраслями знаний размываются и наибольшего результата добиваются те, кто работает на стыке наук.