13:35 02 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.04
  • EUR79.50
Поиск
Президент РФ В. Путин посетил образовательный центр Сириус

Путин назвал самые востребованные профессии будущего

© Sputnik . Алексей Дружинин
Новости
Получить короткую ссылку
5420

Во время беседы с победителями международных олимпиад в образовательном центре "Сириус" президента спросили, какие профессии будут наиболее востребованы в дальнейшем.

СУХУМ, 2 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что самая большая востребованность ждет в будущем высокотехнологичные профессии, сообщает РИА Новости.

АГУ
© Sputnik Томас Тхайцук
Стоит ли слушать родителей при выборе специальности в вузе: мысли колумниста

По его словам, "это и индустрия больших чисел, их обработка, искусственный интеллект, робототехника, беспилотные летательные, подводные, наземные и какие угодно беспилотные аппараты, это генетика и все, что с ней связано, биология, сельское хозяйство".

Путин отметил, что сказанное им не означает, что юристы и экономисты не будут востребованы.

"Повторю: нужно понять, сколько нужно на рынке труда таких специалистов. А если мы готовим специалистов только потому, что кто-то считает, что легче стать юристом или экономистом и гораздо сложнее стать хорошим математиком, то это неправильный ориентир", — подчеркнул президент.

Как отметил российский лидер, границы между различными отраслями знаний размываются и наибольшего результата добиваются те, кто работает на стыке наук.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Ангар с военной техникой на территории российской военной базы в городе Цхинвал
    На новом месте

    Каждый пятый военнослужащий Южной Осетии перешел на службу в ряды 4-й российской военной базы, заявили в Минобороны республики.

  • Большегрузные автомобили, фото из архива
    Не поделили дорогу

    В Баку произошла массовая драка между белорусскими и украинскими дальнобойщиками, пострадали несколько человек.

  • Орошение
    Дайте воды!

    В Армении сельские жители перекрыли дорогу Армавир-Эчмиадзин. Фермеры требуют решить проблему с оросительной водой.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис
    Народная воля

    Вопрос о всенародном голосовании на выборах президента Латвии может решиться еще до октября.

  • Желтые автобусы IVECO для школьных учреждений
    Снова в школу

    Президент Литвы Даля Грибаускайте на Кафедральной площади Вильнюса провела торжественную церемонию передачи автобусов школам.

  • банкноты номиналом 200 лей
    Денежный поток

    Объем денежных переводов в Молдову из России в июле 2018 года составил 34,66 миллионов долларов (30% от общего объема).

  • Празднование Курбан-Байрама в Душанбе
    Экономика религии

    Таджикистан признан самой религиозной страной в Центральной Азии, но как влияет религия на экономику и быт современных таджикистанцев?

  • Сотрудники МВД Узбекистана
    На связи

    МВД Узбекистана и ФБР будут обмениваться конфиденциальной информацией в сфере борьбы с преступностью.

  • Семафор
    В ожидании поезда

    Хорошие отношения с Пекином не позволят Москве препятствовать экспорту через Эстонию грузов из КНР, считают в руководстве Эстонской железной дороги.

  • Ангар с военной техникой на территории российской военной базы в городе Цхинвал
    На новом месте

    Каждый пятый военнослужащий Южной Осетии перешел на службу в ряды 4-й российской военной базы, заявили в Минобороны республики.

  • Большегрузные автомобили, фото из архива
    Не поделили дорогу

    В Баку произошла массовая драка между белорусскими и украинскими дальнобойщиками, пострадали несколько человек.

  • Орошение
    Дайте воды!

    В Армении сельские жители перекрыли дорогу Армавир-Эчмиадзин. Фермеры требуют решить проблему с оросительной водой.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

День знаний в 2-ой средней школе
Главные герои субботы: эмоции первого школьного дня
Библиотекарь мечты
3000 подписчиков: на видео самый популярный библиотекарь Москвы
На что способен человеческий мозг
Удивительный и загадочный: на что способен мозг человека

Соцсети

Sputnikabkhazia