Депутат Рады призвал власти Киева признаться в убийстве Захарченко

По словам депутата, Украина имела полное право расправиться с Захарченко, а также с другими противниками киевского режима, которых парламентарий назвал "террористами".

СУХУМ, 2 сен — Sputnik. Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук призвал власти Украины взять на себя ответственность за убийство главы ДНР Александра Захарченко, обвинив при этом Киев в трусости из-за нежелания открыто признать свою причастность к гибели Захарченко, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Игорь Маслов Стали известны организаторы убийства Захарченко

"[Надо] открыто сказать, что "террористов" ликвидирует не ФСБ, а мы сами. Нигде на свете с "террористами" не ведут переговоров, не будем этого делать и мы… Его ликвидировали наши спецслужбы", — заявил депутат. Он напомнил, что до этого на Захарченко было несколько покушений, и, по его словам, общеизвестно, что готовили их в СБУ.

Александр Захарченко погиб 31 августа в результате подрыва бомбы в ресторане "Сепар" в центре Донецка. Тяжелые ранения получил министр доходов и сборов Александр Тимофеев.

Генпрокуратура самопровозглашенной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт". МИД России также расценил убийство Александра Захарченко как теракт.