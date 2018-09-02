Черные ящики загоревшегося в Сочи лайнера доставили в Москву

Следователи изучают ряд версий произошедшего, в том числе ошибку пилота, техническую неисправность воздушного судна, неблагоприятные погодные условия, ошибки в работе наземных служб и другие.

СУХУМ, 2 сен — Sputnik. Бортовые самописцы, извлеченные из выкатившегося в Сочи за пределы посадочной полосы Boeing, доставлены в приемлемом состоянии в Москву, где их изучат специалисты, сообщает "МИР24".

В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании "ЮТэйр", следующий рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них жертв нет, однако скончался сотрудник аэропорта. Пострадали 18 человек. Возбуждено уголовное дело.