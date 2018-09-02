Нам не нужно разрешение: Эрдоган о покупке С-400

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл считает, что покупка Турцией российских комплексов С-400 нанесет серьезный удар по отношениям Вашингтона и Анкары.

СУХУМ, 2 сен — Sputnik. Анкара не собирается спрашивать разрешения у кого-либо на покупку зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган на бизнес-форуме в Бишкеке, передает РИА Новости.

"Мы заключили с Россией сделку по С-400. Некоторых это заботит. Извините, но мы не будем спрашивать разрешения у кого-либо", — цитирует турецкого лидера издание Milliyet.

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Ранее Эрдоган говорил, что Турция надеется получить зенитно-ракетный комплекс уже в ближайшем будущем, невзирая на сопротивление со стороны США.

Из-за планов Анкары по покупке российских ЗРК С-400 конгресс США приостановил поставки Турции истребителей пятого поколения F-35. Необходимая поправка была внесена в заключительный вариант оборонного бюджета США на 2019 год, которая была ратифицирована в обеих палатах конгресса. Окончательное решение о судьбе F-35 будет озвучено после того, как Пентагон изучит последствия отмены поставок.

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У Пентагона есть 90 дней, чтобы предоставить конгрессу доклад о том, как остановка участия Турции в программе F-35 может повлиять на отношения между Анкарой и Вашингтоном, а также на планы Турции по приобретению российских С-400, сообщает The Hill.

Глава Пентагона Джим Мэттис ранее выступал против идеи запрета поставок F-35 и призывал конгрессменов поддержать его в этом вопросе.

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Кредитное соглашение на покупку С-400 между Россией и Турцией было подписано в декабре 2017 года. Анкара приобретает две батареи С-400 и берет их обслуживание на себя.

Соединенные Штаты и западные партнеры НАТО неоднократно подвергали Турцию обструкции за эту сделку.

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С-400 "Триумф" — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.