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Прощание с Иосифом Кобзоном

В Москве прошла церемония прощания с Иосифом Кобзоном

© Sputnik . Григорий Сысоев
Новости
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Более чем за четыре часа с певцом и депутатом попрощались тысячи человек.

Сухум, 2 сен —Sputnik. Родственники, коллеги и поклонники творчества простились с певцом и депутатом Иосифом Кобзоном в московском Концертном зале имени Чайковского.

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Родные и близкие несли цветы, чтобы почтить память исполнителя, а также выразили слова сочувствия вдове, детям и внукам Кобзона. В зале играла печальная музыка, на сцена тонула в  многочисленные венках.

Среди первых, кто пришел проститься с выдающимся исполнителем, — Валентина Терешкова и Леонид Рошаль были одними из первых кто пришел проститься с исполнителем.

На церемонии также присутствовали президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Президент почтил память Кобзона минутой молчания. Склонив голову, Владимир Путин постоял у гроба и возложил букет у его подножия.

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После чего Путин подошел высказать слова соболезнования вдове, детям и внукам Кобзона. Лидер России сел рядом с Нинель Кобзон и некоторое время беседовал с ней.

Депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон во время выступления на вечеринке в честь юбилея Prado Cafе.
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Незадолго до президента попрощаться с Кобзоном приехал глава правительства Дмитрий Медведев.

Кобзон умер в четверг на 81-м году жизни после продолжительной болезни. В воскресенье его похоронят в иудейской части Востряковского кладбища, рядом с матерью.

Советский и российский певец, народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр Донецкой области (Украина).

Иосиф Кобзон записал порядка трех тысяч песен. За время сценической жизни побывал с гастролями более чем в 100 странах мира.

С 1997 года Иосиф Кобзон избирается депутатом Государственной Думы РФ. Является первым заместителем председателя комитета по культуре Государственной Думы седьмого созыва.

Творчество и деятельность Иосифа Кобзона отмечены многочисленными наградами. В 1987 году ему было присвоено звание народный артист СССР. Он является лауреатом Государственной премии СССР (1984) и премии Ленинского комсомола (1976).

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Кобзон награжден российскими орденами Мужества (2002), "За заслуги перед Отечеством" III (1997), II (2002) и I (2012) степеней.

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В 2016 году за особые трудовые заслуги перед государством и народом ему было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.

Иосиф Кобзон был женат третьим браком. Первой его супругой была певица Вероника Круглова, второй — актриса Людмила Гурченко (1935-2011). С 1971 года Иосиф Кобзон женат на Нелли Кобзон. У супругов двое детей — сын Андрей и дочь Наталья.

Теги:
прощание, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Иосиф Кобзон, Москва, Россия


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