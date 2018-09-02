В Москве прошла церемония прощания с Иосифом Кобзоном

Более чем за четыре часа с певцом и депутатом попрощались тысячи человек.

Сухум, 2 сен —Sputnik. Родственники, коллеги и поклонники творчества простились с певцом и депутатом Иосифом Кобзоном в московском Концертном зале имени Чайковского.

© Sputnik . Алексей Дружинин Винокур об Иосифе Кобзоне: мы называли его скорой помощью

Родные и близкие несли цветы, чтобы почтить память исполнителя, а также выразили слова сочувствия вдове, детям и внукам Кобзона. В зале играла печальная музыка, на сцена тонула в многочисленные венках.

Среди первых, кто пришел проститься с выдающимся исполнителем, — Валентина Терешкова и Леонид Рошаль были одними из первых кто пришел проститься с исполнителем.

На церемонии также присутствовали президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Президент почтил память Кобзона минутой молчания. Склонив голову, Владимир Путин постоял у гроба и возложил букет у его подножия.

Народный певец и воспеватель Победы: в память об Иосифе Кобзоне>>

После чего Путин подошел высказать слова соболезнования вдове, детям и внукам Кобзона. Лидер России сел рядом с Нинель Кобзон и некоторое время беседовал с ней.

© Sputnik . Екатерина Чеснокова Иосиф Кобзон: великий и немодный

Незадолго до президента попрощаться с Кобзоном приехал глава правительства Дмитрий Медведев.

Кобзон умер в четверг на 81-м году жизни после продолжительной болезни. В воскресенье его похоронят в иудейской части Востряковского кладбища, рядом с матерью.

Советский и российский певец, народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр Донецкой области (Украина).

Иосиф Кобзон записал порядка трех тысяч песен. За время сценической жизни побывал с гастролями более чем в 100 странах мира.

С 1997 года Иосиф Кобзон избирается депутатом Государственной Думы РФ. Является первым заместителем председателя комитета по культуре Государственной Думы седьмого созыва.

Творчество и деятельность Иосифа Кобзона отмечены многочисленными наградами. В 1987 году ему было присвоено звание народный артист СССР. Он является лауреатом Государственной премии СССР (1984) и премии Ленинского комсомола (1976).

Кобзон награжден российскими орденами Мужества (2002), "За заслуги перед Отечеством" III (1997), II (2002) и I (2012) степеней.

Владимир Путин почтил память Иосифа Кобзона>>

В 2016 году за особые трудовые заслуги перед государством и народом ему было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.

Иосиф Кобзон был женат третьим браком. Первой его супругой была певица Вероника Круглова, второй — актриса Людмила Гурченко (1935-2011). С 1971 года Иосиф Кобзон женат на Нелли Кобзон. У супругов двое детей — сын Андрей и дочь Наталья.

