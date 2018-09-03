Двинянин о российско-абхазских отношениях: абсолютно радужные

"Перспективы российско-абхазских отношений мне представляются радужными. У нас для этого есть мощная правовая база. Я имею в виду два больших договора: Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи 2008 года, а также Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве 2014 года. В них заложена юридическая база для развития отношений между нашими государствами практически в каждой отрасли. И многие направления, в том числе военно-политическое направление, здравоохранение, образование уже успешно реализуются", — сказал Двинянин в интервью Sputnik Абхазия.