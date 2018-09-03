План "Сирена" в Москве: неизвестный застрелил полицейского в метро

Преступление произошло около полуночи. В Москве объявлен план "Сирена", преступник объявлен в розыск.

СУХУМ, 3 сен — Sputnik. Сотрудник полиции убит на станции метро "Курская" в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУМВД.

"Неизвестный мужчина из огнестрельного оружия причинил ранение сотруднику полиции, который от полученных травм скончался", — говорится в сообщении.

Как сообщает телеканал "РЕН-ТВ", стрельбу открыл ранее задержанный полицейским мужчина, сразу после этого он скрылся.

Преступник объявлен в розыск, по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции возбуждено уголовное дело". Подозреваемый – "мужчина кавказской или азиатской внешности, на вид 40-45 лет, плотного телосложения, рост 160-165 сантиметров", на нем были серая куртка, синие джинсы и серая кепка.

На месте происшествия работают следователи.