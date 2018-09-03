Экс-постпред США при ООН: Маккейн передал послание Путину на своих похоронах

Джон Маккейн умер 25 августа на 82-м году жизни после долгой борьбы с раком мозга. За несколько дней до кончины он отказался продолжать лечение. Церемония прощания с Маккейном прошла 1 сентября в столице США.

СУХУМ, 3 сен — Sputnik. Американский сенатор Джон Маккейн, который сам занимался планированием своих похорон, по мнению бывшего постпреда США при ООН Саманты Пауэр, оставил на церемонии прощания "послание" Владимиру Путину, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Григорий Сысоев Место Джона Маккейна в Сенате США может занять его вдова

"Несомненно, не случайно, что Джон Маккейн, который спланировал каждую деталь памятной церемонии, пригласил украинского президента Петра Порошенко и поставил его рядом с Йенсом Столтенбергом, главой НАТО. Это было прощальным посланием президенту РФ Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу: Америка стоит рядом со своими друзьями и союзниками", — написала Пауэр в своем Twitter.

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии прощания с американским сенатором Джоном Маккейном, поблагодарив его за поддержку страны. В своем выступлении украинский президент подчеркнул, что Маккейн был "большим другом" Киева и борцом за "идеалы демократии и свободы". По мнению Порошенко, сенатор запомнился украинцам тем, что "при температуре минус 26 градусов он вышел раздетый" на Майдан.

"Вы — настоящий герой Америки, но вы и настоящий герой Украины", — заключил Порошенко.

Стало также известно, что одну из улиц в Киеве предлагают переименовать в честь Джона Маккейна. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевской городской администрации.

Гроб с телом сенатора несли координатор движения "Открытая Россия" Владимир Кара-Мурза-младший, бывший вице-президент США Джо Байден, экс-сенатор Расс Файнголд, бывший министр обороны Уильям Коэн и несколько друзей скончавшегося, среди которых актер Уоррен Битти. Маккейн при жизни сам занимался планированием своих похорон, в том числе определил, кто будет нести гроб с его телом.