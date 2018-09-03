Экс-постпред США при ООН: Маккейн передал послание Путину на своих похоронах

СУХУМ, 3 сен — Sputnik. Американский сенатор Джон Маккейн, который сам занимался планированием своих похорон, по мнению бывшего постпреда США при ООН Саманты Пауэр, оставил на церемонии прощания "послание" Владимиру Путину, сообщает РИА Новости.
"Несомненно, не случайно, что Джон Маккейн, который спланировал каждую деталь памятной церемонии, пригласил украинского президента Петра Порошенко и поставил его рядом с Йенсом Столтенбергом, главой НАТО. Это было прощальным посланием президенту РФ Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу: Америка стоит рядом со своими друзьями и союзниками", — написала Пауэр в своем Twitter.
Президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии прощания с американским сенатором Джоном Маккейном, поблагодарив его за поддержку страны. В своем выступлении украинский президент подчеркнул, что Маккейн был "большим другом" Киева и борцом за "идеалы демократии и свободы". По мнению Порошенко, сенатор запомнился украинцам тем, что "при температуре минус 26 градусов он вышел раздетый" на Майдан.
"Вы — настоящий герой Америки, но вы и настоящий герой Украины", — заключил Порошенко.
Стало также известно, что одну из улиц в Киеве предлагают переименовать в честь Джона Маккейна. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевской городской администрации.
Гроб с телом сенатора несли координатор движения "Открытая Россия" Владимир Кара-Мурза-младший, бывший вице-президент США Джо Байден, экс-сенатор Расс Файнголд, бывший министр обороны Уильям Коэн и несколько друзей скончавшегося, среди которых актер Уоррен Битти. Маккейн при жизни сам занимался планированием своих похорон, в том числе определил, кто будет нести гроб с его телом.