Остатки деревни возрастом около шести тысяч лет нашли в Египте

СУХУМ, 3 сен — Sputnik. В Египте в районе Телль эль-Самара провинции Дакахлия нашли остатки населенного пункта, которому приблизительно четыре-шесть тысяч лет, сообщает РИА Новости.

Археологи обнаружили остатки складов и других сооружений со следами растений и костями животных, а также другие ценные артефакты.

"Важность этой находки заключается в том, что поселения эпохи неолита в данном районе ранее не обнаруживались", — отметил глава сектора древнеегипетских памятников Айман Ашмави.

Эксперт заявил, что найденные артефакты позволяют узнать больше о быте доисторических общин, которые обитали в дельте Нила. Речь идет об эпохе правления одной из династий фараонов.

Археологи намерены изучить находки и выяснить подробности возделывания земель в эпоху неолита, а также особенности животноводства в тот период.