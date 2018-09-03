Двести лет работы: сгорел старейший музей Бразилии

Огонь вспыхнул в воскресенье вечером. В результате инцидента никто не пострадал.

СУХУМ, 3 сен — Sputnik. Национальный музей Бразилии в городе Рио-де-Жанейро полностью сгорел в результате пожара, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Globo.

Огонь охватил все здание, в котором хранятся более 20 миллионов экспонатов. Причина возгорания пока не установлена.

"Утрачены 200 лет работы, исследований и знаний", — написал президент Бразилии Мишел Темер в Twitter.

Музей был основан в 1818 году королем Португалии Жуаном VI. В здании были представлены одни из крупнейших в Северной и Южной Америках коллекций животных, минералов, окаменелостей, мумий, индейской посуды.