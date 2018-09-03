Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро

СУХУМ, 3 сен — Sputnik. Задержан подозреваемый по делу об убийстве полицейского на станции метро "Курская" в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий столичными полицейскими был задержан подозреваемый в причинении смертельного ранения сотруднику полиции на станции метро "Курская", — сказала она.
Волк уточнила, что в настоящее время подозреваемый доставляется в отдел полиции для проведения следственных действий и проверки причастности задержанного к убийству полицейского, который ранее остановил мужчину для проверки документов.
По уточненным данным ведомства, уголовное дело возбуждено по статье "Посягательство на жизнь сотрудника полиции".