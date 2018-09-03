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Меры безопасности в московском метро

Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро

© Sputnik . Максим Блинов
Новости
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Ранее сообщалось, что 3 сентября около полуночи на станции метро "Курская" неизвестный мужчина выстрелил в сотрудника полиции, который от полученных травм скончался.

СУХУМ, 3 сен — Sputnik. Задержан подозреваемый по делу об убийстве полицейского на станции метро "Курская" в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

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"В ходе оперативно-розыскных мероприятий столичными полицейскими был задержан подозреваемый в причинении смертельного ранения сотруднику полиции на станции метро "Курская", — сказала она.

Волк уточнила, что в настоящее время подозреваемый доставляется в отдел полиции для проведения следственных действий и проверки причастности задержанного к убийству полицейского, который ранее остановил мужчину для проверки документов.

По уточненным данным ведомства, уголовное дело возбуждено по статье "Посягательство на жизнь сотрудника полиции".



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