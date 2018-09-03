Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов

На фоне скандала с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия, Италия, Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов.

СУХУМ, 3 сен — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что снимает шляпу перед британскими дипломатами, которым удалось повлиять на политику ЕС в отношении России в процессе Брексита и убедить европейских коллег выслать российских дипломатов в рамках "дела Скрипаля", сообщает РИА Новости. © AP Photo. J. Scott Applewhite Вступили в силу новые антироссийские санкции

Он напомнил, что сразу после инцидента в Солсбери "Евросоюз реагировал достаточно сдержанно", но Лондону удалось "уговорить две-трети ЕС выслать по одному, по два, по три российских дипломата вслед за британцами".

"Когда мы у наших партнеров Европе, которые вынуждены были пойти на этот шантаж, спрашивали, предъявили ли вам англичане сверх того, что они публично говорят, то есть, что-то сверх highly likely. Нам отвечали: нет, но обещали это сделать попозже. Я регулярно интересуюсь — до сих пор никто ничего никому не представил. Вообще, конечно, британские традиции они хорошо известны. Я искренне снимаю шляпу перед британским диплотами, которые в период когда страна уходит полностью из ЕС, умудряются влиять на политику ЕС в отношении России, ну и США тоже", — добавил Лавров.

Говоря о новых американских санкциях в связи с "делом Скрипаля", Лавров отметил, что "США решили бежать впереди Лондона".

"Я думаю, в этом проявляется умение британской дипломатии уговаривать и пропускать впереди себя тех, кто может брать на себя черную работу", — заявил он, выступая перед студентами МГИМО.

Очередные санкции США против России вступили в силу 27 августа по вашингтонскому времени. Основанием для их введения стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию и к пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.