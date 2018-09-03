Лавров: Россия пойдет навстречу США, если Вашингтон готов к этому

По оценке главы МИД России Сергея Лаврова, когда две страны "ладят", от этого выигрывает весь мир, так как происходит меньше конфликтов.

СУХУМ, 3 сен — Sputnik. Россия готова в отношениях с США идти навстречу друг другу "так быстро и на такую глубину", насколько к этому готовы в Вашингтоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД России Сергея Лаврова.

"Мы готовы, как неоднократно говорил президент России и другие представители нашей страны, в отношениях с США идти навстречу друг другу так быстро и на такую глубину, насколько к этому готовы в Вашингтоне", — заявил он.

По его словам, Вашингтон в случае отказа партнера подчиниться подвергает его санкциям ограничениям, ультиматумам, угрозам. "Я не думаю, что это перспективный метод ведения дел в мире, но такова философия, образ действий нынешней администрации", — отметил министр.

Лавров добавил, что ближайшее будущее российско-американских отношений не очень лучезарное, но в конечном счете они вернутся на уровень настоящих стратегических партнеров, напомнив, что во Вторую мировую войну Москва и Вашингтон были союзниками.

По оценке дипломата, когда две страны "ладят", от этого выигрывает весь мир, так как происходит меньше конфликтов. Выигрывают от этого и экономические операторы двух стран, отметил он.