Шансов нет: National Interest о возвращении Крыма Украине

Большинство населения Крыма составляют русские, которые хотели воссоединения с Россией. Вернуть полуостров Киеву без согласия его жителей было бы неправильно, подчеркивает обозреватель.

СУХУМ, 3 сен — Sputnik. Полуостров в течение долгого времени находился в составе России, а теперь с ней воссоединился и у киевских властей нет никаких шансов вернуть Крым, передает РИА Новости слова обозревателя The National Interest Дуга Бэндоу.

© Sputnik . Алексей Мальгавко Украина признала, что не может вернуть Крым

"Он был отвоеван у Турции более двух веков назад и оставался российским внутри Советского Союза до 1954 года", — пишет Бэндоу.

Как пишет The National Interest, на Западе многие видные политики настаивают на том, что полуостров остается украинским, требуя уступок со стороны Москвы. По мнению Бэндоу, такой сценарий развития событий едва ли возможен.

"Сегодня у Киева нет никаких шансов вернуть под свой контроль Крым", — резюмирует автор статьи.

Он уверен, эта территория "не будет возвращена ни Путиным, ни его преемниками".

Украинский писатель и политический деятель Василий Шкляр ранее заявил, что Киеву не нужен Крым, поскольку полуостров — "чужая территория".

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По его словам, там много "природных" россиян, которые сейчас "в эйфории от того, что они живут в России".

"Вот мы все говорим: "Да нет, там наши люди!" Ну и в Чикаго их больше, наших людей, и в Нью-Йорке больше. Я имею в виду сознательных украинцев. <…> Зачем мы себя дурим?" — сказал писатель в эфире Espreso.TV.

Главный редактор одесского онлайн-издания "Таймер" Юрий Ткачев, в свою очередь, оценил возможности Киева содержать Крым и пришел к выводу, что украинцы не могут называть полуостров своим.

Россия за пять лет потратит на развитие инфраструктуры полуострова около 25 миллиардов долларов, на Украине же в 2013 году на Крым выделили всего девять миллионов долларов, отметил Ткачев.

© Sputnik . Сергей Мальгавко Еще на год: Евросоюз продлил санкции против Крыма

"Когда политические украинцы утверждают, что Крым их, спросите: а у них деньги-то на Крым есть?" — задался вопросом журналист в посте на Facebook.

В апреле замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука признал, что Киев ничего не может сделать, чтобы вернуть себе остров Тузла, расположенный в Керченском проливе. Также Тука признал, что сейчас Киев не в состоянии вернуть Крым и Донбасс и может лишь выступать с дипломатическими демаршами и делать политические заявления.

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Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.