16:31 03 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD67.74
  • EUR78.64
Поиск
Регионы России. Крым

Шансов нет: National Interest о возвращении Крыма Украине

© Sputnik . Алексей Мальгавко
Новости
Получить короткую ссылку
23 0 0

Большинство населения Крыма составляют русские, которые хотели воссоединения с Россией. Вернуть полуостров Киеву без согласия его жителей было бы неправильно, подчеркивает обозреватель.

СУХУМ, 3 сен — Sputnik. Полуостров в течение долгого времени находился в составе России, а теперь с ней воссоединился и у киевских властей нет никаких шансов вернуть Крым, передает РИА Новости слова обозревателя The National Interest Дуга Бэндоу.

Регионы России. Крым
© Sputnik . Алексей Мальгавко
Украина признала, что не может вернуть Крым

"Он был отвоеван у Турции более двух веков назад и оставался российским внутри Советского Союза до 1954 года", — пишет Бэндоу.

Как пишет The National Interest, на Западе многие видные политики настаивают на том, что полуостров остается украинским, требуя уступок со стороны Москвы. По мнению Бэндоу, такой сценарий развития событий едва ли возможен.

"Сегодня у Киева нет никаких шансов вернуть под свой контроль Крым", — резюмирует автор статьи.

Он уверен, эта территория "не будет возвращена ни Путиным, ни его преемниками".

Украинский писатель и политический деятель Василий Шкляр ранее заявил, что Киеву не нужен Крым, поскольку полуостров — "чужая территория".

Здание Объединенных Наций (ООН) в Женеве
© AFP 2018 / FABRICE COFFRINI
Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму

По его словам, там много "природных" россиян, которые сейчас "в эйфории от того, что они живут в России".

"Вот мы все говорим: "Да нет, там наши люди!" Ну и в Чикаго их больше, наших людей, и в Нью-Йорке больше. Я имею в виду сознательных украинцев. <…> Зачем мы себя дурим?" — сказал писатель в эфире Espreso.TV.

Главный редактор одесского онлайн-издания "Таймер" Юрий Ткачев, в свою очередь, оценил возможности Киева содержать Крым и пришел к выводу, что украинцы не могут называть полуостров своим.

Россия за пять лет потратит на развитие инфраструктуры полуострова около 25 миллиардов долларов, на Украине же в 2013 году на Крым выделили всего девять миллионов долларов, отметил Ткачев.

Маяк торгового порта Ялты
© Sputnik . Сергей Мальгавко
Еще на год: Евросоюз продлил санкции против Крыма

"Когда политические украинцы утверждают, что Крым их, спросите: а у них деньги-то на Крым есть?" — задался вопросом журналист в посте на Facebook.

В апреле замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука признал, что Киев ничего не может сделать, чтобы вернуть себе остров Тузла, расположенный в Керченском проливе. Также Тука признал, что сейчас Киев не в состоянии вернуть Крым и Донбасс и может лишь выступать с дипломатическими демаршами и делать политические заявления.

Закрыт окончательно: Путин прокомментировал вопрос возвращения Крыма и Севастополя>>

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Теги:
Крым, Россия, Украина


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Знак аварийной остановки на дороге
    Тоннель глупости

    В Астане водитель грузовой "ГАЗели" не рассчитал высоту тоннеля, в результате его фургон остался без крыши.

  • Незабываемое шоу на открытии Игр кочевников — лучшие моменты с церемонии
    Игры кочевников

    На Иссык-Куле торжественно открылись Третьи Всемирные игры кочевников – Sputnik Кыргызстан о лучших моментах церемонии.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Школьные годы

    Классная руководительница президента Беларуси рассказала, что уже в старших классах Александр Лукашенко был лидером, любил спорт и хорошо танцевал.

  • Евро
    Экономная экономика

    Почему правительству Латвии при планировании бюджета надо будет думать не о том, как увеличить зарплаты медикам, а о том, кому их можно сократить?

  • Контейнеровоз MSC Francesca в Клайпедском порту
    Новая "угроза" с востока

    В Литве начались разговоры о том, что инвестиции Китая могут представлять угрозу национальной безопасности. Насколько они обоснованы?

  • Школа
    Никаких "двоек"

    В молдавские школы приходит очередное новшество — по нескольким предметам больше не будут ставиться оценки.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Прощание с Иосифом Кобзоном
"Да, это был мой путь...": в Москве простились с Иосифом Кобзоном
Как прошла экскурсия от Псоу и до Рицы
Медовый "фокус": как развлекают отдыхающих в Абхазии
На что способен человеческий мозг
Удивительный и загадочный: на что способен мозг человека

Соцсети

Sputnikabkhazia