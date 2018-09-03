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Военнослужащие Украины во время процедуры обмена пленными между ополченцами ДНР, ЛНР и украинскими силовикам

Украинские силовики готовят наступление в Донбассе

© Sputnik . Михаил Воскресенский
Новости
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В ДНР уже заявляли о возможном наступлении со стороны украинских силовиков в Донбассе после убийства главы ДНР Александра Захарченко. Операция, предположительно, может начаться 14 сентября.

СУХУМ, 3 сен — Sputnik. Официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики готовят наступление в Донбассе, сообщает РИА Новости.

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"Нашими специалистами производится анализ распоряжения начальника штаба оккупационных сил Залужного, распространяемого в социальных сетях, о проведении подготовительных мероприятий и соблюдении режима секретности при подготовке к наступлению. По информации из штаба ООС, этот документ является настоящим", — рассказал Басурин.

Басурин считает, что подобные сведения — очередное доказательство "подготовки украинского режима к попытке оккупации юга ДНР".

На мариупольском направлении, по его словам, также усиливаются группировки.

"Наши источники в 128 горно-пехотной бригаде (силовиков — ред.) сообщают, что подразделения бригады переведены в высшую степень боевой готовности и активно пополняют запасы материальных средств и боеприпасов", — подчеркнул представитель командования.

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Ранее Басурин заявил о возможном наступлении со стороны украинских силовиков в Донбассе после убийства главы ДНР Александра Захарченко. Операция, предположительно, может начаться 14 сентября.

Захарченко погиб в пятницу вечером после взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По подозрению в убийстве Захарченко задержали несколько человек, они подтвердили, что это была диверсия со стороны Киева. При этом в СБУ отвергли обвинения в причастности к убийству.



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