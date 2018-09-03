National Interest: Су-35 это "ночной кошмар" для ВВС США

Контракт на поставку 24 многофункциональных истребителей Су-35 поколения 4++ Россия и Китай подписали в 2015 году. Самолеты данного типа также состоят на вооружении Воздушно-космических сил России.

СУХУМ, 3 сен — РИА Новости. Американский портал National Interest назвал российский истребитель Су-35, вставший на боевое дежурство в ВВС Китая, ночным кошмаром и сильной головной болью для американской авиации в Азиатском регионе, передает РИА Новости.

Су-35 (по кодификации НАТО: Flanker-Е+), по мнению NI, один из самых боеспособных истребителей в ВВС НОАК. Присутствие самолетов этого типа ощутимо укрепляет силы Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе,пишет портал. © Sputnik . Валерий Мельников Российское военное присутствие в ближнем зарубежье: цена вопроса

Су-34 утопил "корабль террористов" сверхзвуковой ракетой>>

Издание подчеркивает опасность для США и их союзников новейшей китайской ракеты PL-15 класса "воздух — воздух", которой может быть вооружен Су-35. Такой угрожающий дуэт, как отмечает издание, несет серьезную угрозу американским самолетам-заправщикам и другим вспомогательным летательным аппаратам, таким как самолеты авиационного комплекса радиообнаружения и наведения (AWACS) E-3, имеющим решающее значение для проведения операций ВВС США в данном регионе.

Масштабное шоу "Авиамикс" под Рязанью>>

Поколение 4++ условно и указывает на то, что по совокупности характеристик Су-35 вплотную приближен к истребителю пятого поколения: за исключением наличия стелс-технологии и активной фазированной антенной решетки он удовлетворяет большинству требований к самолетам пятого поколения.