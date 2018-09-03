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Самолет Су-35 во время выступления на Международном авиационно-космическом салоне МАКС 2015 в подмосковном Жуковском

National Interest: Су-35 это "ночной кошмар" для ВВС США

© Sputnik . Maksim Blinov
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Контракт на поставку 24 многофункциональных истребителей Су-35 поколения 4++ Россия и Китай подписали в 2015 году. Самолеты данного типа также состоят на вооружении Воздушно-космических сил России.

СУХУМ, 3 сен — РИА Новости. Американский портал National Interest назвал российский истребитель Су-35, вставший на боевое дежурство в ВВС Китая, ночным кошмаром и сильной головной болью для американской авиации в Азиатском регионе, передает РИА Новости.

Су-35 (по кодификации НАТО: Flanker-Е+), по мнению NI, один из самых боеспособных истребителей в ВВС НОАК. Присутствие самолетов этого типа ощутимо укрепляет силы Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе,пишет портал.

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Издание подчеркивает опасность для США и их союзников новейшей китайской ракеты PL-15 класса "воздух — воздух", которой может быть вооружен Су-35. Такой угрожающий дуэт, как отмечает издание, несет серьезную угрозу американским самолетам-заправщикам и другим вспомогательным летательным аппаратам, таким как самолеты авиационного комплекса радиообнаружения и наведения (AWACS) E-3, имеющим решающее значение для проведения операций ВВС США в данном регионе.

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Поколение 4++ условно и указывает на то, что по совокупности характеристик Су-35 вплотную приближен к истребителю пятого поколения: за исключением наличия стелс-технологии и активной фазированной антенной решетки он удовлетворяет большинству требований к самолетам пятого поколения.

Теги:
угрозы, контракты, США, Китай, Россия


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