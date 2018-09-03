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Семен Пегов

Неизвестный напал на военкора Семена Пегова в Донецке во время прямого эфира

© Фото: Sem Pegov
Новости
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Журналист вел репортаж из Донецка, когда его грубо вытолкнул из кадра одетый в камуфляж мужчина.

СУХУМ, 3 сен — Sputnik. Во время прямого эфира из Донецка в программе "Время покажет" на Первом канале на российского военного корреспондента и автора проекта WarGonzo Семена Пегова напал неизвестный, сообщает РИА Новости.

Журналист вел репортаж из самопровозглашенной ДНР. В ходе прямого включения его грубо вытолкнул из кадра одетый в камуфляж мужчина. Пегову удалось уклониться и продолжить общение с ведущим Артемом Шейниным. При этом на заднем плане завязалась драка.

"Все нормально. Это была провокация абсолютно неадекватного человека в форме. Но ребята сейчас его увели отсюда", — прокомментировал произошедшее военкор.

Журналист рассказал, что после убийства главы ДНР обстановка в республике "достаточно нервная".

"Но такие люди, как этот парень, которые не могут себя удержать в руках, они не с нами. Те, кто с нами, — мы ни на секунду не расслабились, ни на секунду не дали волю эмоциям. Ребята все готовы – я говорю конкретно про своих друзей: батальон "Спарта", батальон "Сомали" (батальоны ополчения ДНР. – Прим. ред.), интербригаду "Пятнашка". Они держат себя в жестких руках и готовы в любой момент жестко ответить на любые провокации", — заявил Пегов.

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Семен Пегов окончил вальдорфскую школу в Смоленске и филфак СмолГУ по специальности "Журналистика". В Смоленске он успел поработать тележурналистом ВГТРК, после чего покинул родной город. Из родного Смоленска Пегов уехал в 23 года. Он отправился в Абхазию работать на местном телеканале. Затем он был военным корреспондентом в Египте и Сирии. После Майдана на Украине Семен Пегов стал работать в Донбассе и освещать военные действия в регионе.

В пятницу вечером в ресторане "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев получил серьезные ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, всего в результате инцидента пострадали 11 человек.

Власти ДНР признали произошедшее терактом. По информации силовиков, преступление было совершено по заказу СБУ. Подозреваемые в убийстве Захарченко уже задержаны и подтвердили, что имела место диверсия со стороны Украины. Киев отвергает все обвинения.



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