14:38 04 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.27
  • EUR79.02
Поиск
Возложение цветов

Япония заявила протест России по случаю мероприятий к окончанию войны‍

© Фото : Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской области
Новости
Получить короткую ссылку
20 0 0

Межгосударственные отношения России и Японии на протяжении многих лет омрачены отсутствием мирного договора. Токио претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

СУХУМ, 4 сен — Sputnik. Токио по дипломатическим каналам выразил протест Москве из-за мероприятий в честь окончания Второй мировой войны на Южных Курилах, которые в Японии называют "северными территориями",передает РИА Новости. 

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга сделал по этому поводу специальное заявление.

"Данные действия Москвы не совпадают с позицией Токио и являются неприемлемыми", — сказал Ёсихидэ Суга.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
© AP Photo. Shuji Kajiyama
Определиться с Курилами: Абэ рассчитывает на углубленные переговоры с Путиным

В Японии расчитывают решить территориальную проблему, развивая экономические отношения двух стран, в том числе путем совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Москвой, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва дала добро на рассмотрение возможности передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а вопрос принадлежности Кунашира и Итурупа не затрагивался. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же сочла документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Москва, в свою очередь, ориентируется на результаты Второй мировой войны, после которой Курилы вошли в состав СССР.

Теги:
острова, Япония, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вид на Кельское озеро
    Неудачный маршрут

    Пограничники задержали в Южной Осетии двух граждан Польши, которые нарушили режим государственной границы республики с Грузией.

  • Жилой дом в Баку, фото из архива
    За опрятный город

    В Баку вслед за бельевыми веревками будут снимать спутниковые антенны, установленные на балконах домов, которые выходят на внешние улицы.

  • Мнистерство обороны Армении представило образцы формы и продовольствия в парке Победы (16 июня 2018). Еревaн
    Не по уставу

    Десять тысяч некачественных трусов обнаружены в ходе проверок министерства обороны Армении в одной из воинских частей.

  • Праздник дыни на рынке Мехргон в Душанбе
    Сладкие, как мед

    В Душанбе состоялся общереспубликанский праздник дыни. Sputnik Таджикистан собрал самые яркие фотокадры с мероприятия

  • Бомж отдыхает на скамейке
    Сомнительная профессия

    Профессиональных нищих в Узбекистане привлекут к уголовной ответственности – организаторов "бизнеса" предлагают сажать восемь лет.

  • Подлодка С-12 совершила самый длительный, 62-дневный, боевой поход среди советских подводных лодок в Великой Отечественной войне
    На дне

    Советская подлодка "С-12", затонувшая во время Великой Отечественной войны, найдена неподалёку от северного побережья Эстонии.

  • Вид на Кельское озеро
    Неудачный маршрут

    Пограничники задержали в Южной Осетии двух граждан Польши, которые нарушили режим государственной границы республики с Грузией.

  • Жилой дом в Баку, фото из архива
    За опрятный город

    В Баку вслед за бельевыми веревками будут снимать спутниковые антенны, установленные на балконах домов, которые выходят на внешние улицы.

  • Мнистерство обороны Армении представило образцы формы и продовольствия в парке Победы (16 июня 2018). Еревaн
    Не по уставу

    Десять тысяч некачественных трусов обнаружены в ходе проверок министерства обороны Армении в одной из воинских частей.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Всего в III Играх кочевников примут участие 1 556 спортсменов из 66 стран и 11 субъектов России.
Грандиозно: церемония открытия III Всемирных игр кочевников
Дети в Индии рискуют своими жизнями, добираясь в школу через пропасть
За знаниями, рискуя жизнью: опасный путь индийских детей в школу
Диапазон излучений электромагнитного поля бытовых приборов
Осторожность не помешает: бытовая техника атакует

Соцсети

Sputnikabkhazia