Япония заявила протест России по случаю мероприятий к окончанию войны‍

Межгосударственные отношения России и Японии на протяжении многих лет омрачены отсутствием мирного договора. Токио претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

СУХУМ, 4 сен — Sputnik. Токио по дипломатическим каналам выразил протест Москве из-за мероприятий в честь окончания Второй мировой войны на Южных Курилах, которые в Японии называют "северными территориями",передает РИА Новости.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга сделал по этому поводу специальное заявление.

"Данные действия Москвы не совпадают с позицией Токио и являются неприемлемыми", — сказал Ёсихидэ Суга.

© AP Photo. Shuji Kajiyama Определиться с Курилами: Абэ рассчитывает на углубленные переговоры с Путиным

В Японии расчитывают решить территориальную проблему, развивая экономические отношения двух стран, в том числе путем совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Москвой, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва дала добро на рассмотрение возможности передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а вопрос принадлежности Кунашира и Итурупа не затрагивался. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же сочла документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Москва, в свою очередь, ориентируется на результаты Второй мировой войны, после которой Курилы вошли в состав СССР.