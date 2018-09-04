Первые в мире "львята из пробирки" появились на свет в ЮАР

СУХУМ, 4 сен — Sputnik. В ЮАР родились первые в мире детеныши африканского льва, зачатые в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), передает РИА Новости со ссылкой на The Sun.
Львята Виктор и Изабель, рожденные в центре сохранения дикой природы Укутула, абсолютно здоровы, чувствуют себя хорошо и готовятся к встрече с взрослыми особями.
"Это первая успешная реализация ЭКО у львов. Смысл заключается в том, чтобы улучшить наши знания, повысить уровень понимания больших кошек и быстро продвинуться в исследованиях", — заявила доктор Изабель Кайеальта, главный исследователь проекта.
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Численность африканских львов сократилась более чем на 60% за последнюю четверть века. Несмотря на то, что эти животные обычно хорошо размножаются в неволе, в дикой природе они находятся в опасности из-за изоляции, инбридинга (близкородственного скрещивания), разрушения среды обитания, браконьерства и трофейной охоты.