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Новорожденные львята. Архивное фото

Первые в мире "львята из пробирки" появились на свет в ЮАР

© Sputnik . Макс Ветров
Новости
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Научный прорыв, совершенный учеными из Университета Претории, дарит надежду, что в ближайшем будущем удастся также ликвидировать угрозу исчезновения тигра, иберийской рыси и снежного барса.

СУХУМ, 4 сен — Sputnik. В ЮАР родились первые в мире детеныши африканского льва, зачатые в результате  экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), передает РИА Новости со ссылкой на The Sun.

Львята Виктор и Изабель, рожденные в центре сохранения дикой природы Укутула, абсолютно здоровы, чувствуют себя хорошо и готовятся к встрече с взрослыми особями.

"Это первая успешная реализация ЭКО у львов. Смысл заключается в том, чтобы  улучшить наши знания, повысить уровень понимания больших кошек и быстро продвинуться в исследованиях", — заявила доктор Изабель Кайеальта, главный исследователь проекта.

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Численность африканских львов сократилась более чем на 60% за последнюю четверть века. Несмотря на то, что эти животные обычно хорошо размножаются в неволе, в дикой природе они находятся в опасности из-за изоляции, инбридинга (близкородственного скрещивания), разрушения среды обитания, браконьерства и трофейной охоты.

Теги:
львы, наука


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