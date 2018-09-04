У побережья Испании спасено более 600 мигрантов

Миграционный поток в Испанию резко увеличился за последние месяцы. Только за две недели августа в эту страну прибыли 2170 беженцев.

СУХУМ, 4 сен — Sputnik. Корабли службы спасения на море спасли по меньшей мере 626 мигрантов, пытавшихся приплыть к берегам Испании, передает РИА Новости. © Sputnik . Сергей Строителев Мигранты подняли бунт на греческом острове Самос

"В Гибралтарском проливе: 192 человека из семи лодок спасены суднами Arcturus, Arenal, Gadir и Luz de Marр, которые доставят их в город Альхесирас. В море Альборан: спасены 243 человека с пяти лодок судном Caliope, которое доставит их в город Мотриль, судно Hamal доставит 60 человек в Малагу, судно Polimnia доставит 20 человек в город Альмерия, судно Spica спасло 53 человека. Судно Alnitak приняло 58 беженцев, прибывших на остров Альборан", — сказано в заявлении службы спасения.

С начала года в Испанию эмигрировало более 25 тысяч человек, при этом за весь 2017 год — 22,1 тысячи, а в 2016 году — чуть более восьми тысяч.

Всего с начала года по морю в Европу прибыли 61,5 тысячи человек, полторы тысячи погибли.