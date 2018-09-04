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Ria.ru вошел в топ-25 популярных среди молодежи ресурсов

© Sputnik . Рамиль Ситдиков
Новости
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Для составления рейтинга самых востребованных интернет ресурсов среди подростков Brand Analytics проанализировал 1,78 млрд русскоязычных сообщений, опубликованных в социальных медиа в минувшем месяце.

СУХУМ, 4 сен — Sputnik. Флагманский сайт медиагруппы "Россия сегодня" — Ria.ru — стал единственным новостным сайтом в топ-25 ресурсов, наиболее часто цитируемых пользователями соцмедиа в возрасте до 18 лет, передает РИА Новости.

© AFP 2018 / Anthony Harvey
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Как следует из данных системы мониторинга Brand Analytics, в августе он занял 20-место по популярности среди юных российских пользователей интернета, опередив такие сайты, как yadi.sk, worldoftanks.ru, whatsapp.com, zen.yandex.ru.

Успех RIA.ru особенно интересен, потому что "поколение Z" не является его главной целевой аудиторией. Лидерами опубликованного ко Дню знаний рейтинга стали социальные сети ВКонтакте и Instagram, а также видеохостинг Youtube.

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.

Теги:
рейтинг, РИА Новости, Россия


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