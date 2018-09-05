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Архивное фото служебного автомобиля МВД Абхазии

Уголовное дело завели на мужчину, угрожавшего гранатой прохожим в Сухуме

© Sputnik Томас Тхайцук
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Телефонное сообщение о том, что в Сухуме по улице Чачба во дворе дома 88 передвигается человек с гранатой в руке, поступило в столичное УВД 3 сентября в 20:15.

СУХУМ, 5 сен – Sputnik. На жителя Сухума Сергея Давыдова, задержанного 3 сентября с гранатой, завели уголовное дело, сообщает сайт Министерства внутренних дел Абхазии. 

Дело возбуждено за хулиганство, совершенное с применением оружия, за оказание сопротивления во время задержания и незаконные приобретение, передачу, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

МВД
© Sputnik / Илона Хварцкия
В Сухуме задержали мужчину, разгуливавшего по городу с гранатой без чеки

Телефонное сообщение о том, что в Сухуме по улице Чачба, во дворе дома 88, передвигается человек с гранатой в руке, поступило в столичное УВД 3 сентября в 20:15.

Оперативно-следственная группа выехала на место и установила, что Сергей Давыдов вынес из принадлежащего ему гаража две гранаты и, выражаясь нецензурной бранью, пошел в сторону набережной Махаджиров.

Сотрудники милиции выяснили место нахождения Давыдова, на требования сдать боеприпасы он в агрессивной форме отказался и продолжил угрожать жизни и здоровью окружающих. В результате применения силы, гражданин был задержан, боеприпасы изъяты.

О ходе дальнейшего расследования будет предоставлена дополнительная информация.



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