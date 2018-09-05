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Президент США Дональд Трамп во время посещения военной базы Форт-Драм

Трамп хотел убить Асада

© REUTERS / Carlos Barria
Новости
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В основе новой книги американского журналиста Боба Вудворда "Страх" — интервью "с надежными участниками и свидетелями" продолжительностью несколько сотен часов. При этом Вудворд не раскрыл имена источников.

СУХУМ, 5 сен — Sputnik. Дональд Трамп в прошлом году, возмутившись химатакой, приписываемой правительственным силам Сирии, не сдержался и высказал требование к главе Пентагона уничтожить президента Башара Асада. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на материалы новой книги американского журналиста Боба Вудворда "Страх", с которой удалось ознакомиться изданию.

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© Фото: presidentofabkhazia
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Вудворд, после того как стало известно о событиях в провинции Идлиб, Трамп позвонил Мэттису и в ходе разговора в жесткой форме заявил, что хочет "покончить с диктатором", имея в виду Асада.

"Давайте же, черт побери, убьем его! Давайте атаковать. Давайте, черт побери, убьем их всех!" — кричал американский президент в ходе телефонного разговора, говорится в книге.

Однако, как отмечается, Мэттис не позволил исполнить этот приказ. Трампу он заявил, что "позаботится об этом", но своему старшему помощнику отдал другое распоряжение.

"Ничего из этого мы делать не будем. Мы будем действовать более взвешенно", — заявил Мэттис, по словам Вудворда.

Эсминец
CC BY 2.0 / U.S. Navy Page / USS Donald Cook
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Четвертого апреля 2017 года оппозиция заявила, что в результате химатаки в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб погибли 80 человек и 200 ранены. Вину за эти события она возложила на правительственные войска, правительство отвергло обвинения и заявило, что виноваты боевики и их покровители. Дамаск напомнил, что весь химический арсенал Сирии вывезли из страны под контролем ОЗХО.

После этого США, не предоставив доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести расследование, в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат, с которой, как заявляли в Вашингтоне, войска провели химатаку. По данным Пентагона, всего по объекту выпустили 59 ракет.



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