Давайте сделаем хуже украинцам: в Раде высказались о разрыве договора дружбы с Россией

СУХУМ, 5 сен — Sputnik. Прекращение договора о дружбе с Россией принесет Украине большие убытки, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина". Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что Москва остается крупнейшим торговым партнером Киева.
"Снять договор с Россией сегодня — это значит потерять с каждого украинца еще 500 гривен и поднять цены", — отметил политик.
Также парламентарий раскритиковал последние инициативы Киева, которые, по его мнению, направлены на ухудшение не только отношений с Россией, но и ситуации на Украине.
"Закрыть железнодорожное (сообщение. — Прим. ред.)? Конечно, закройте! Сюда ездят 18 тысяч из России, 230 тысяч уезжают туда (в Россию с Украины. — Прим. ред.). Давайте сделаем еще хуже украинцам", — заключил Рабинович.
Как заявил ранее министр юстиции страны Александр Лавринович, предложения о денонсации договора о дружбе между Украиной и Россией — это часть предвыборной кампании Петра Порошенко. Президентские выборы на Украине пройдут весной 2019 года.
Договор о дружбе
Россия и Украина подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. Документ ратифицирован Радой.
Договор закрепляет стратегическое партнерство сторон "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Срок его действия десять лет с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.
В начале этого года вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявляла, что Киев не планирует денонсировать соглашение. Украина, по ее словам, напротив, "намерена требовать от России выполнения положений этого документа".