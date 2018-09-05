Давайте сделаем хуже украинцам: в Раде высказались о разрыве договора дружбы с Россией

В конце августа Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает в ближайшее время от МИД пакет документов для начала процесса разрыва соглашения о дружбе с Россией.

СУХУМ, 5 сен — Sputnik. Прекращение договора о дружбе с Россией принесет Украине большие убытки, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина". Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что Москва остается крупнейшим торговым партнером Киева.

"Снять договор с Россией сегодня — это значит потерять с каждого украинца еще 500 гривен и поднять цены", — отметил политик. © AFP 2018 / SERGEI SUPINSKY Видимо, за это и боролись: Украина стала российской Мексикой

Также парламентарий раскритиковал последние инициативы Киева, которые, по его мнению, направлены на ухудшение не только отношений с Россией, но и ситуации на Украине.

"Закрыть железнодорожное (сообщение. — Прим. ред.)? Конечно, закройте! Сюда ездят 18 тысяч из России, 230 тысяч уезжают туда (в Россию с Украины. — Прим. ред.). Давайте сделаем еще хуже украинцам", — заключил Рабинович.

Как заявил ранее министр юстиции страны Александр Лавринович, предложения о денонсации договора о дружбе между Украиной и Россией — это часть предвыборной кампании Петра Порошенко. Президентские выборы на Украине пройдут весной 2019 года.

Договор о дружбе

Россия и Украина подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. Документ ратифицирован Радой.

Пресс-служба президента Украины Порошенко заявил о начале процесса денонсации договора о дружбе с Россией

Договор закрепляет стратегическое партнерство сторон "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Срок его действия десять лет с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.

В начале этого года вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявляла, что Киев не планирует денонсировать соглашение. Украина, по ее словам, напротив, "намерена требовать от России выполнения положений этого документа".