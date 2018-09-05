Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство защиты руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского о его немедленном медицинском обследовании, журналист был госпитализирован из зала суда, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

"Ходатайство было подано в связи с резким ухудшением в последние дни состояния здоровья Кирилла, непонятным "лечением" в условиях СИЗО. Ранее Кирилл переносил инфаркт, поэтому и просим немедленно оказать медицинскую помощь", — сообщил РИА Новости Доманский.

Суд удовлетворил ходатайство и обязал провести медицинское обследование. Вышинского госпитализировали из зала суда, после чего заседание было остановлено, добавил Доманский.

© REUTERS / Stringer Мировое сообщество пристально следит за делом Вышинского

Суд должен был рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения Вышинскому.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении "РИА Новости Украина" как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Очередной срок содержания под стражей Вышинского истекает 8 сентября.