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Заседание суда по делу журналиста К. Вышинского в Херсоне

Рассмотрение дела Вышинского перенесли на 6 сентября

© Sputnik . Стрингер
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Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (86)
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Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

СУХУМ, 5 сен — Sputnik. Херсонский городской суд объявил перерыв в рассмотрении ходатайства о продлении ареста руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до четверга, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую прокуратуру.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в зале апелляционного суда Херсонской области (6 августа 2018). Украина
© Sputnik . Stringer
Вышинского госпитализировали из зала суда

Ранее в среду Херсонский суд удовлетворил ходатайство защиты Вышинского о его немедленном медицинском обследовании, журналист был госпитализирован из зала суда. Его адвокат Андрей Доманский объяснил, что ходатайство было подано в связи с резким ухудшением состояния здоровья Вышинского, который ранее перенес инфаркт, и непонятным "лечением" в СИЗО. Спустя несколько часов заседание продолжилось, адвокаты Вышинского заявили отвод судье, рассматривающему ходатайство. Суд не удовлетворил заявление об отводе и продолжил рассмотрение ходатайства.

"Один из адвокатов (Вышинского. – Прим. ред.) куда-то ушел и не вернулся, поэтому заседание перенесли на завтра (четверг. – Прим. ред.) на 11.30 (совпадает с мск)", — сообщили агентству УНН в прокуратуре.

Заседание суда по делу журналиста К. Вышинского в Херсоне
© Sputnik . Стрингер
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Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене из-за журналистских публикаций. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал. В июле арест Вышинского был продлен до 8 сентября.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Очередной срок его содержания под стражей истекает 8 сентября. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении "РИА Новости Украина" как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik . Стрингер
Затулин: Киев изначально видел в Вышинском заложника

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".

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Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (86)


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