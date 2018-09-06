13:50 06 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.25
  • EUR79.37
Поиск
Саудовские женщины на тест-драйве картинга в Эр-Рияде

В Саудовской Аравии приравняли шутки к киберпреступлению

© AFP 2018 / Fayez Nureldine
Новости
Получить короткую ссылку
16 0 0

Признанным виновными будет грозить до пяти лет тюрьмы, а также штраф в размере трех миллионов риалов (порядка 54,5 миллиона рублей).

СУХУМ, 6 сен — Sputnik. За шутки о религии власти Саудовской Араваии намерены сажать на пять лет, сообщает портал "360tv".

"Создание и распространение в социальных сетях контента, который нацелен на высмеивание или подрыв общественного порядка, религиозных ценностей и норм морали, будет рассматриваться как киберпреступление", — говорится в заявлении прокуратуры королевства в Twitter.

Виновным в этом преступлении грозит до пяти лет тюрьмы, а также штраф в размере трех миллионов риалов (порядка 54,5 миллиона рублей).

В 2012 году в стране арестовали создателя сайта "Либеральная сеть Саудовской Аравии" Раифа Бадави за критику духовенства и религиозной полиции королевства. Блогера также обвинили в оскорблении ислама, киберпреступлениях и неповиновении отцу. На данный момент Бадави отбывает десятилетнее тюремное заключение.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Граница Южной Осетии и Грузии
    Граница на замке

    Комитет госбезопасности Южной Осетии в августе задержал 56 нарушителей государственной границы республики.

  • Загрязненный пылью воздух в Баку
    Пыльная мгла

    Уровень пыли в воздухе над Баку и Абшеронским полуостровом превысил норму в 3,6 раза, пыльная погода сохранится еще один день.

  • Жители села Фиолетово Мария Тимофеевна и Татьяна Ивановна
    Все Фиолетово

    Вдали от городских забот, на севере Армении расположена маленькая Россия. Как живет деревня Фиолетово, полностью заселенная молоканами?

  • Граница Южной Осетии и Грузии
    Граница на замке

    Комитет госбезопасности Южной Осетии в августе задержал 56 нарушителей государственной границы республики.

  • Загрязненный пылью воздух в Баку
    Пыльная мгла

    Уровень пыли в воздухе над Баку и Абшеронским полуостровом превысил норму в 3,6 раза, пыльная погода сохранится еще один день.

  • Жители села Фиолетово Мария Тимофеевна и Татьяна Ивановна
    Все Фиолетово

    Вдали от городских забот, на севере Армении расположена маленькая Россия. Как живет деревня Фиолетово, полностью заселенная молоканами?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Завораживающие каньоны: результаты работы природы за миллионы лет
Репетиция ансамбля Ингушетия
"Ингушетия" не для посторонних: кадры репетиции перед концертом в Сухуме
Диапазон излучений электромагнитного поля бытовых приборов
Как влияет бытовая техника на человека

Соцсети

Sputnikabkhazia