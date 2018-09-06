Рауль Хаджимба встретился с послом России в Сирии

СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике Александром Кинщаком во время официального визита в Сирию. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба.

пресс-служба президента Абхазии Президенты Абхазии и Сирии подписали Договор о дружбе

Александр Кинщак поздравил президента с десятилетием признания Абхазии со стороны Российской Федерации. Он также подчеркнул важность официального визита Рауля Хаджимба как для Абхазии, так и для Сирии.

Александр Кинщак добавил, что в Сирии официальный визит президента Абхазии был воспринят очень позитивно. Он также выразил готовность оказать содействие коллегам из Абхазии в налаживании деятельности будущего посольства Абхазии в Сирии.

Глава государства поблагодарил Александра Кинщака. Президент также отметил, что для Абхазии официальный визит в Сирию – историческое событие. Абхазию и Сирию объединяют древние исторические связи, абхазская диаспора, проживающая в Сирии, и, безусловно, борьба за свободу своей Родины, подчеркнул Рауль Хаджимба.

Официальный визит Хаджимба в Сирию>>

Рауль Хаджимба 4 сентября прибыл с официальным визитом в Сирию. Хаджимба и Асад подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Сирия объявила о международном признании Абхазии и установлении дипломатических отношений 29 мая 2018 года.