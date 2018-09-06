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МИА Россия сегодня получило награду МДЦ Артек за лучший образовательный проект

Первый заместитель Маргариты Симоньян станет пресс-секретарем Медведева

© Sputnik . Евгений Биятов
Новости
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Нынешний пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова переходит на работу во Внешэкономбанк (ВЭБ).

СУХУМ, 6 сен — Sputnik. Новым пресс-секретарем премьер-министра России Дмитрия Медведева станет первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Олег Осипов, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко.

"На подпись к премьер-министру внесены документы на назначение первого заместителя главного редактора агентства "Россия сегодня" Олега Осипова на должность заместителя руководителя аппарата, пресс-секретаря премьер-министра", — сказал Чуйченко журналистам.

Олег Осипов, которому 19 сентября исполнится 40 лет, пришел на работу в РИА Новости в 1999 году – сразу после окончания ИСАА МГУ им. Ломоносова. Проработав некоторое время корреспондентом дипломатической редакции агентства, он перешел в президентскую группу РИА Новости. Во время работы в "кремлевском пуле" освещал самые сложные, в том числе с политической точки зрения мероприятия с участием президента. В начале 2000-х сопровождал Владимира Путина в ходе блиц-поездок в такие очень непростые тогда точки России, как Дагестан и Ингушетия. Освещал многочисленные международные мероприятия — саммиты АТЭС и "Большой Восьмерки", в том числе в Санкт-Петербурге, празднование 1000-летия Казани, 60-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В 2015 году занял пост первого заместителя главного редактора МИА "Россия сегодня". Последние несколько лет он работал над реализацией ряда больших проектов, в том числе "Городские пресс-центры для журналистов без аккредитации ФИФА" в рамках проведения в РФ Кубка Конфедераций по футболу в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Награжден орденом Дружбы, медалью Ордена за Заслуги перед Отечеством II степени, благодарностью президента РФ и благодарственным письмом президента.



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