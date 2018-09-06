Вышинскому продлили арест еще на 60 дней

Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что возмущена ситуацией вокруг Вышинского, которого после инфаркта привезли в суд, и просит мировое правозащитное сообщество вмешаться в дело для его освобождения.

СУХУМ, 6 сен — Sputnik. Херсонский городской суд продлил руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому меру пресечения в виде ареста еще на 60 дней, защита намерена опротестовать это решение в апелляционном суде, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Андрея Доманского.

© Sputnik . Stringer Вышинский указал на нарушения во время рассмотрения заявления защиты

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить на 60 дней, до 4 ноября. В удовлетворении заявления адвоката — отказать", — сказал Доманский.

Защита ходатайствовала о передаче Вышинского под личное поручительство Доманского.

"Конечно, будем подавать апелляцию", — добавил адвокат.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Очередной срок его содержания под стражей истекал 8 сентября. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении "РИА Новости Украина" как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций".