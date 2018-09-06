Президент России внес в Госдуму поправки к пенсионному законодательству

Ранее Путин выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — устойчивость пенсионной системы.

СУХУМ, 6 сен — Sputnik. Поправки к законопроекту о совершенствовании пенсионной системы поступили в Госдуму, об этом сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

© Sputnik . Алексей Сухоруков Пенсионная реформа: Владимир Путин выступил с предложениями

"Как вы знаете, Владимир Владимирович поддержал инициативы "Единой России", а также внес свои крайне важные для наших граждан предложения. Сегодня президентские поправки официально поступили в Госдуму", — цитирует Турчака РИА Новости.

Он отметил, что "Единая Россия" также внесла в нижнюю палату поправки, предусматривающие добровольный отказ депутатов и сенаторов от пенсионных преференций.

Ранее Путин выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — устойчивость пенсионной системы.

Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин должен быть 60 лет вместо предложенных ранее 63. Также многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, а условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены. Кроме того, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста необходимо повысить, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность.