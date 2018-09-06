Названа десятка самых богатых семей России по версии Forbes

СУХУМ, 6 сен — Sputnik. Журнал представил рейтинг богатейших семей России, в котором первое место второй год подряд занимает семейство Михаила Гуцериева, сообщает РИА Новости. © Sputnik Forbes представил список самых влиятельных россиян

Общее состояние Гуцериевых оценено в 5,97 миллиарда долларов, отмечается, что в 2017 году оно составляло 9,91 миллиарда долларов. Издание включило в состав семьи, помимо самого Михаила Гуцериева, Саит-Салама Гуцериева, Саида Гуцериева и Билана Ужахова.

Второе место заняли Ротенберги, чье состояние оценивается в 4,85 миллиарда долларов. Помимо Аркадия и Бориса, в семью входят сын Аркадия Игорь и дочь Лилия. Как отмечает издание, бизнесу этой семьи мешают введенные в 2014 году санкции, однако за минувший год их совокупное состояние выросло на 650 миллионов долларов.

Особенно отметились Валентин Гапонцев и его сын Денис, которые попали на третью строчку при том, что в прошлом году не входили даже в топ-10 рейтинга. Их совокупное состояние издание оценило в 3,14 миллиарда долларов.

Замыкают первую пятерку семьи Шаймиевых (2,48 миллиарда долларов) и Рахимкуловых (1,7 миллиарда долларов).

В десятку самых богатых российских семей также вошли Саркисовы (полтора миллиарда долларов), Шамаловы (1,47 миллиарда долларов), Бажаевы (1,41 миллиарда долларов), Магомедовы (1,4 миллиарда долларов) и Зубицкие (1,06 миллиарда долларов).