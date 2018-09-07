Умер голливудский актер Берт Рейнолдс

Берт Рейнолдс сыграл более чем в 290 фильмах и сериалах, среди которых "Полицейский и бандит", "Начать сначала" и "Гонки "Пушечное ядро", "Меня зовут Эрл", "Секретные материалы" и "Сумеречная зона".

СУХУМ, 6 сен — Sputnik. Актер Берт Рейнольдс скончался в возрасте 82 лет в госпитале Флориды от сердечного приступа, сообщает РИА Новости.

Причиной смерти стал сердечный приступ. Рейнольдс перенес операцию на сердце в 2010 году.

В 1992 и 1998 годах стал лауреатом премии "Золотой глобус", а в 1991 году получил премию "Эмми". Роль второго плана в фильме "Ночи в стиле буги" в 1997 году принесла ему номинацию на "Оскар".

Последней его работой в кино стал фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", который выйдет на экраны в следующем году. Вместе с ним в ленте снялись Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби.