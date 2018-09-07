13:21 07 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.25
  • EUR79.37
Поиск
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции

Трамп признался, что встреча с Путиным была самой лучшей в его жизни

© AFP 2018 / BRENDAN SMIALOWSKI
Новости
Получить короткую ссылку
2420

В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов США и России. Лидеры двух государств сначала более двух часов беседовали тет-а-тет.

СУХУМ, 7 сен — Sputnik. Президент США Дональд Трамп назвал встречу с президентом России Владимиром Путиным самой лучшей в своей жизни, сообщает РИА Новости.

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
© Sputnik . Алексей Никольский
Раскрыта связь Путина и "нового мирового порядка"

"Это очень интересно. Когда я вел переговоры с Северной Кореей, они (критики Трампа) говорили: "Он слишком жесткий, он слишком жесткий". Одна из лучших моих встреч вообще была с Владимиром Путиным. И они говорили: "Он был слишком добр, он был слишком добр". Они хотели, чтобы я провел боксерский поединок. У нас была отличная встреча", — заявил Трамп в пятницу на митинге в городе Биллингс, штат Монтана.

В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов США и России. Лидеры двух государств сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов.

По итогам встречи Путин и Трамп заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Допинг-проба
    И снова допинг

    Казахстанских спортсменов уличили в употреблении запрещенных веществ: в списке дисквалифицированных семь новых фамилий.

  • Проправительственный митинг в Анкаре. Архивное фото
    "Война" с Гюленом

    Турция просит Кыргызстан изгнать сторонников Фетхуллаха Гюлена. Есть ли у Анкары рычаги влияния на Бишкек, выяснял Sputnik Кыргызстан.

  • Футболист Диего Марадона на трибуне
    Непонятная ситуация

    Брестское "Динамо" обратилось к менеджерам Марадоны, чтобы уточнить его планы в связи с назначением главным тренером мексиканской команды.

  • Страйкболисты
    Больше не играем!

    Сейм Латвии одобрил поправки, запрещающие проведение в частном порядке полувоенных сборов и игр в страйкбол.

  • Строительство Белорусской АЭС
    Отчет за электричество

    В литовском Сейме потребовали от правительства отчета о мерах против попадания электроэнергии с БелАЭС в балтийскую республику.

  • Денис Руденко
    Не винное будущее

    Эксперт рассказал о том, станет ли молдавское домашнее вино экспортируемым продуктом и стоит ли ждать интереса к нему в мире.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Землетрясение в Японии
Сильнейшее землетрясение в Японии
Первый официальный: как встречали Рауля Хаджимба в Сирии
Первый официальный: как встречали Рауля Хаджимба в Сирии
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia