В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов США и России. Лидеры двух государств сначала более двух часов беседовали тет-а-тет.

СУХУМ, 7 сен — Sputnik. Президент США Дональд Трамп назвал встречу с президентом России Владимиром Путиным самой лучшей в своей жизни, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Алексей Никольский Раскрыта связь Путина и "нового мирового порядка"

"Это очень интересно. Когда я вел переговоры с Северной Кореей, они (критики Трампа) говорили: "Он слишком жесткий, он слишком жесткий". Одна из лучших моих встреч вообще была с Владимиром Путиным. И они говорили: "Он был слишком добр, он был слишком добр". Они хотели, чтобы я провел боксерский поединок. У нас была отличная встреча", — заявил Трамп в пятницу на митинге в городе Биллингс, штат Монтана.

В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов США и России. Лидеры двух государств сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов.

По итогам встречи Путин и Трамп заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.