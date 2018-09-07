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Россияне смогут контролировать использование персональных данных

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Специальный ресурс по контролю за персональными данными будет запущен в рамках программы "Цифровая экономика" к концу 2018 года.

СУХУМ, 7 сен — Sputnik. В России появится ресурс, который позволит людям узнать, кто и как использует их персональные данные, а также запретить это, сообщает RT.

Ресурс планируют запустить в рамках программы "Цифровая экономика" к концу 2018 года.

Как рассказали в пресс-службе Роскомнадзора, ресурс будет информировать граждан об использовании их персональных данных.

На стадии разработки еще не известно, будет ли он государственным, и как именно граждане смогут узнавать информацию об использовании своих данных.



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