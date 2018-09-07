Космонавтам на "Союзе" поручили собрать "улики" повреждения обшивки корабля

Речь идет о доказательствах, которые помогли бы в расследовании специалистам на Земле, но это поручение широко не афишируется, по словам источника в ракетно-космической отрасли.

СУХУМ, 7 сен — Sputnik. Российским космонавтам на МКС поручено собрать все возможные доказательства появления отверстия в космическом корабле "Союз МС-09", сообщает РИА Новости. © Sputnik . Сергей Мамонтов Названа причина дыры на борту корабля "Союз" в космосе

"Если фотографии и видеоматериалы, а также сделанные в день обнаружения отверстия измерения уже переданы на Землю, то сейчас поручено взять пробы клея, которым была приклеена ткань, закрывающая просверленную алюминиевую стенку корабля, найти другие следы, вплоть до поиска стружки, оставшейся после сверления", — сказал собеседник агентства.

Собранные улики отправят на Землю ближайшим космическим кораблем, который вернется с МКС в начале октября.

Космический корабль "Союз МС-09" будет находиться в составе МКС до декабря.

Утечка воздуха на МКС произошла в конце августа. Космонавты проверили все отсеки и нашли микротрещину в "Союзе МС-09". Она была в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате. Трещина не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

Позже стало известно, что отверстие появилось после использования сверла. По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, комиссия госкорпорации изучает версию преднамеренного воздействия дрелью на обшивку корабля "Союз" при производстве или непосредственно в космосе.