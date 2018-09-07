Эрдоган выступил за установление перемирия в Идлибе

Дискуссия завязалась между лидерами России, Ирана и Турции в ходе саммита в Тегеране по формулировкам итогового заявления о перемирии в Идлибе.

СУХУМ, 7 сен — Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган выступил за внесение в текст итогового заявления лидеров формулировки о перемирии в Идлибе, сообщает РИА Новости.

© Sputnik . Алексей Дружинин Путин заявил, что террористы в Идлибе готовят провокации

"Считаю, что если добавить выражение "перемирие", это усилит этот процесс", — заявил он.

Российский президент Владимир Путин отметил, что предложение турецкой стороны справедливо, но воюющие стороны не участвуют в переговорах в Тегеране.

"Считаю что президент Турции в целом прав, это было бы хорошо, но мы же не можем за них сказать, тем более за террористов "Джебхат ан-Нусры" или ИГИЛ (террористические группировки, запрещены в РФ — ред.), что они прекратят стрелять или прекратят использовать беспилотные летательные аппараты с бомбами", — пояснил он.

В свою очередь иранский президент Хасан Роухани отметил, что общим является требование к террористам сложить оружие. Эту формулировку затем поддержал и Путин.

"Мы призываем всех террористов, чтобы они сдали оружие и мирным путем продолжали (добиваться) своих политических целей, если они у них есть", — подытожил Роухани.

Провинция Идлиб, расположенная на севере Сирии, на сегодняшний день остается единственным регионом, который не контролируется правительственными войсками. При участии стран, участвующих в разрешении сирийского конфликта, там была создана зона деэскалации.

*Террористическая организация, запрещенная в России