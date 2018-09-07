19:22 07 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.03
  • EUR80.36
Поиск
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран

Эрдоган выступил за установление перемирия в Идлибе

© Sputnik . Михаил Климентьев
Новости
Получить короткую ссылку
22 0 0

Дискуссия завязалась между лидерами России, Ирана и Турции в ходе саммита в Тегеране по формулировкам итогового заявления о перемирии в Идлибе.

СУХУМ, 7 сен — Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган выступил за внесение в текст итогового заявления лидеров формулировки о перемирии в Идлибе, сообщает РИА Новости. 

Президент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Абхазия Р. Хаджимбой и президентом Республики Южная Осетия А. Бибиловым
© Sputnik . Алексей Дружинин
Путин заявил, что террористы в Идлибе готовят провокации

"Считаю, что если добавить выражение "перемирие", это усилит этот процесс", — заявил он.

Российский президент Владимир Путин отметил, что предложение турецкой стороны справедливо, но воюющие стороны не участвуют в переговорах в Тегеране.

"Считаю что президент Турции в целом прав, это было бы хорошо, но мы же не можем за них сказать, тем более за террористов "Джебхат ан-Нусры" или ИГИЛ (террористические группировки, запрещены в РФ — ред.), что они прекратят стрелять или прекратят использовать беспилотные летательные аппараты с бомбами", — пояснил он.

В свою очередь иранский президент Хасан Роухани отметил, что общим является требование к террористам сложить оружие. Эту формулировку затем поддержал и Путин.

"Мы призываем всех террористов, чтобы они сдали оружие и мирным путем продолжали (добиваться) своих политических целей, если они у них есть", — подытожил Роухани.

Провинция Идлиб, расположенная на севере Сирии, на сегодняшний день остается единственным регионом, который не контролируется правительственными войсками. При участии стран, участвующих в разрешении сирийского конфликта, там была создана зона деэскалации.

*Террористическая организация, запрещенная в России



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Водитель курит за рулем автомобиля, архивное фото
    Выпил - за руль не садись!

    Министерство иностранных дел Казахстана проверяет информацию о том, что работник посольства сел пьяным за руль автомобиля в Литве.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгул Жээнбекова во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Манас. Архивное фото
    Первая леди

    Как познакомилась с будущим мужем и почему так редко появляется на публике – Sputnik собрал интересные факты о жене президента Кыргызстана Айгуль Токоевой.

  • Китай, архивное фото
    Снять барьеры

    Премьер-министр Беларуси Сергей Румас рассказал о трудностях, которые испытывают отечественные предприятия на китайском рынке.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Морж Миша в Приморском океанариуме на острове Русский во Владивостоке
Неделя в объективе: морж Миша, Макрон в школьной столовке и похороны Ареты Франклин
14 школьников из одной семьи
Самая многодетная мать России: 14 школьников из одного семьи
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia