Пять глобальных городов должны появиться в России к 2035 году

На полях третьего Московского финансового форума активно обсуждается Стратегия пространственного развития России на период до 2025 года. Однако эксперты не останавливаются в своих прогнозах на названной в стратегии дате и заглядывают дальше в будущее.

СУХУМ, 7 сен — Sputnik. Президент Центра стратегических разработок Павел Кадочников заявил, что к 2035 году пять городов глобального масштаба, которые обеспечили бы эффективное развитие экономики страны, могут появиться на карте России, передает РИА Новости.

В проекте Стратегии пространственного развития России на период до 2025 года Минэкономразвития РФ предлагает выделить 14 макрорегионов по принципу наличия в них крупных центров экономического роста, инфраструктуры, а также выхода к международным рынкам.

© Sputnik . Александр Юрьев Названы самые дорогие города мира

"Сравнивая Россию с другими странами, мы понимаем, что когда мы смотрим на карту, мы уже там видим не столько страны, сколько города", — подчеркнул Кадочников во время выступления на Московском финансовом форуме.

Кадочников заметил, что в России на глобальной карте заметно два города — Москва и Санкт-Петербург.

"Отсюда идея, что у нас по всей карте России должны быть глобальные города. Если мы посмотрим, что реально сделать в перспективе 2035 года, примерно, я думаю, что пять городов глобальных — это вполне нормальная цифра", — сказал он.

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"Если посмотреть, как ситуация развивается сейчас, то список понятен: Москва, Питер, Екатеринбург, Казань, Новосибирск", — продолжил президент ЦСР, добавив, что появление таких городов позволит обеспечить эффективное развитие экономики. Он также отметил, что "глобальные города" будут распространять "свою энергию на окружающие регионы".

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.