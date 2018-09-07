Вышинский номинирован на премию имени Политковской

Премия имени Анны Политковской учреждена 30 августа 2013 года в день рождения убитой журналистки. Награда вручается за достижения в области защиты прав человека и свободы прессы.

СУХУМ, 7 сен — Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский стал одним из номинантов на российскую премию "Камертон" имени Анны Политковской, которую ежегодно вручает Союз журналистов России, передает РИА Новости. © Sputnik . Стрингер Вышинскому продлили арест еще на 60 дней

Премию учредили 30 августа 2013 года в день рождения убитой журналистки. Награда вручается за достижения в области защиты прав человека и свободы прессы. По традиции церемония проходит в Международный день солидарности журналистов 8 сентября.

На премию также номинированы почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов, который руководил организацией с 1992 по 2017 годы, спецкор и редактор отдела спецпроектов "Новой газеты" Елена Милашина и российский писатель и правозащитник, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, сообщается на сайте СЖР.

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В состав жюри вошли автор проекта "Камертон" Георгий Каретников, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, секретарь Союза журналистов России Денис Токарский, главный редактор журнала "Профиль" Александр Белоновский, председатель Подмосковного союза журналистов Наталья Чернышова, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, главный редактор журнала "Журналистика и медиарынок" Владимир Касютин и директор Центрального дома журналиста Вячеслав Умановский.

Кирилл Вышинский уже больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".

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Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций"