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Доллар

Средневзвешенный курс доллара перевалил за 69 рублей

© Sputnik . Наталья Селиверстова
Новости
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Курсы евро и доллара к рублю продолжают расти. Однако в Министерстве экономического развития России не видят причин для беспокойства и не прогнозируют долгосрочного ослабления рубля.

СУХУМ, 7 сен — Sputnik. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11:30 мск пятницы вырос на 77,81 копейки — до 69,0286 рубля, передает РИА Новости со ссылкой на данные биржи.

В четверг средневзвешенный курс доллара составлял 68,2505 рубля за доллар.

Доллары США.
© Sputnik . Наталья Селиверстова
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Накануне евро и доллар обновили максимумы за два с половиной года. Курс американской валюты достиг  69,2 рубля, что является максимумом с апреля 2016-го, европейская валюта выросла до 80,52 рубля (максимум с марта 2016 года).

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на пятницу, — 79,3685 рубля, курс доллара — 68,2505 рубля. Стоимость бивалютной корзины — 73,2536 рубля. Новых данных пока нет.

"Рубль не входит в список самых слабых валют. Это как в анекдоте: Брежнев бежит кросс, и говорят, что пришел вторым с конца и занял призовое место. Так и с рублем — пятый из шести валют", — сказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. 

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Орешкин обратил внимание на нестабильность национальных валют таких стран, как Аргентина, Турция, ЮАР, Бразилия и Индия. Он также подчеркнул, что ведомство не видит долгосрочных причин для ослабления рубля.

Теги:
курсы, евро, доллары, рубль, Евросоюз, США, Россия


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