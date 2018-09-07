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Турецкий флаг. Архивное фото.

Режиссера, снявшего убийство Эрдогана, приговорили к шести годам тюрьмы в Турции

© AFP 2018 / MUSTAFA OZER
Новости
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Сюжет картины режиссера Али Авджы рассказывает о попытке военного переворота в июле 2016 года в Турции.

СУХУМ, 7 сен — Sputnik. Стамбульский суд приговорил к шести годам и трем месяцам режиссера Али Авджы за снятый им фильм "Пробуждение", сообщает РИА Новости.

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Судебное разбирательство изначально было начато из-за сцены фильма, в которой к виску президента Турции Тайипа Эрдогана был приставлен пистолет.

Прокуратура выдвинула против Авджы обвинение в членстве в запрещенной в Турции организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), а также в оскорблении президента страны путем "подсознательного послания".

В своем последнем слове Авджы не согласился с предъявленными ему обвинениями и потребовал полного оправдания.

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"Этот фильм о том, что было бы, если бы переворот удался. Мне инкриминируют сцену, где на Эрдогана направлен пистолет. Но спросите любого, и он вам скажет, что целью переворота был Эрдоган, и сам президент это говорит. Если бы я занимался пропагандой терроризма, я бы показал Эрдогана не молящимся, а разрабатывающим план бегства. Если докажут, что я хотел сделать подсознательное послание, я готов пойти в тюрьму пожизненно", — цитирует турецкого режиссера телеканал.

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Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Власти Турции обвиняют FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.

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