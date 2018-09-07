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Французские национальные флаги и герб Французской Республики

Франция обвинила Россию в шпионаже

© AFP 2018 / JACQUES DEMARTHON
Новости
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Около года назад на высоте 36 тысяч километров произошел инцидент между российским спутником "Луч-Олимп" и французским телекоммуникационным аппаратом Athena-Fidus.

СУХУМ, 7 сен — Sputnik. Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что российский спутник год назад чересчур близко подошел к французскому, сообщает РИА Новости.

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"Пока наш спутник продолжал спокойное вращение, к нему приблизился другой спутник. Близко. Чересчур близко. Настолько, что мы могли на самом деле подумать, что он пытается перехватить нашу коммуникацию, подслушать своих соседей. Это не просто недружественно, это называется актом шпионажа", — рассказала министр, выступая в пятницу в подразделении Национального центра космических исследований (CNES) в Тулузе.

Она добавила, что после того, как спутник засекли, были приняты необходимые меры, и за спутником стало вестись наблюдение.

"Этот спутник с большими ушами… это российский спутник: хорошо известный, но несколько нескромный", — отметила Парли.

Страны запада, в том числе США, ранее неоднократно обвиняли Россию в актах шпионажа, Россия данные обвинения не признавала.



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